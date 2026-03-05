I maschi della Gen-Z? Più tradizionalisti e misogini dei loro padri

I giovani uomini della Generazione Z, cresciuti con lo smartphone e in ambienti scolastici che promuovono inclusione e parità, mostrano comportamenti più tradizionalisti e misogini rispetto ai loro padri. I dati indicano che, nonostante le esperienze di formazione, alcuni aspetti di atteggiamento e mentalità rimangono radicati. Questa tendenza si riscontra in diversi studi e analisi recenti sui comportamenti di questa fascia di età.

Sono nati con lo smartphone in mano, hanno frequentato scuole che parlano di inclusione e parità, eppure i dati dicono altro. Secondo una ricerca internazionale condotta da Ipsos insieme al Global Institute for Women's Leadership del King's College di Londra, su un campione di 23.000 persone distribuite in 29 Paesi, dall'Indonesia all'Italia, dalla Svezia al Brasile, un terzo dei giovani uomini appartenenti alla Generazione Z (nati tra il 1997 e il 2012) ritiene che la moglie debba obbedire al marito e che spetti all'uomo l'ultima parola nelle decisioni familiari importanti. Il dato diventa ancora più rilevante se confrontato con quello della generazione precedente: soltanto il 12% dei baby boomer maschi (nati tra il 1946 e il 1964) condivide la convinzione che le donne non dovrebbero apparire troppo indipendenti o autosufficienti.