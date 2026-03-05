I giochi di una volta al castello una domenica per bambini e famiglie

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) il 15 marzo 2026. Dalle 14 alle 17.30. Come giocavano in un castello nei tempi passati? Lo scopriremo al Castello del Catajo in una divertente domenica per famiglie, conoscendo e provando molti giochi di una volta. Realizzati artigianalmente in legno come nei secoli passati, decine di giochi diversi permetteranno a bambini ma anche ad adulti di rivivere un viaggio tra le epoche, rendendo il Castello il luogo perfetto per ritrovare il lato ludico della vita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: C’era una volta… Adesso! Spettacolo partecipato di narrazione dal vivo per bambini e famiglie

Famiglie e bambini si incontrano nei giardini urbani per una giornata di giochi collettivi e dialogo tra generazioniCirca duecento persone, tra genitori, bambini e giovani, hanno camminato insieme per le vie storiche di Ferrara il 2 febbraio 2026, partendo dal...

Timmy e Lucy giocano 99 notti per la prima volta insieme su roblox.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a I giochi di una volta al castello una....

Temi più discussi: Ambarabà: il family park con i giochi di una volta; Ambarabà alla Fabbrica del Vapore, a Milano tornano i giochi di una volta: Strega comanda color...; Centathlon, botteghe dal vivo, pizza e rogo: torna la festa della Segavecchia; Ambarabà, family park dedicato ai giochi di una volta.

Ambarabà, family park dedicato ai giochi di una voltaNei due weekend di sabato 7 e domenica 8 marzo e sabato 14 e domenica 15 marzo 2026, dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00, la Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano (via Procaccini ... mentelocale.it

Ho rispolverato 8 giochi di una volta: risultato? Bambini sudati e feliciRiscopri i giochi di una volta all'aperto. Dalla campana all'elastico, ecco le attività per bambini perfette per la primavera 2026. Divertimento assicurato. nostrofiglio.it

Due giornate di gioco e narrazione alla MEM per il Tolkien Reading Day Due pomeriggi tematici dedicati ai giochi da tavolo ispirati all’universo de Il Signore degli Anelli, per vivere storie e avventure tra narrazione, strategia e collaborazione. x.com

Questo tris di giochi di Mario classici per Game Boy Advance e Virtual Boy è in arrivo con Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo per il MAR10 Day, ovvero il 10 marzo! Mario vs. Donkey Kong Mario Clash Mario's Tennis - facebook.com facebook