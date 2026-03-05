A Nola si sono svolti i funerali di Domenico Caliendo, il cui rito si è concluso con le note di

NOLA Se ne va sulle note di “guerriero” di Marco Mengoni nella sua piccola bara bianca coperta dai fiori. Se ne va salutato da un lunghissimo applauso degli oltre mille stipati sul sagrato della Cattedrale di Nola. Ma se le lacrime facessero rumore, nel suo ultimo viaggio Domenico Caliendo avrebbe ascoltato un impetuoso, assordante fiume di lacrime. Capace di coprire anche i versi di una canzone che sembra scritta proprio per questo bambino forte e sfortunato. La giornata È il giorno della preghiera che segue a quello del dolore, protrattosi oltre misura anche perché era necessario - prima di restituire alla famiglia il corpicino del bimbo morto al Monaldi di Napoli dopo un trapianto cardiaco fallito - svolgere l’incidente probatorio disposto dal gip e l’autopsia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - I funerali di Domenico Caliendo: addio al figlio di tutti noi

Funerali Domenico Caliendo, Don Patriciello al GdI: “Il bambino è figlio di tutti, chi ha commesso errori deve pagare” - VIDEOPrima dell'inizio dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, Don Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, è stato intervistato dal Giornale...

Morto Domenico Caliendo, il pellegrinaggio silenzioso: «Era un figlio per tutti noi»Mentre dentro ci sono i Nas, fuori scorre un fiume di silenzio e fiori, lacrime e giocattoli, lettere e preghiere.

Domenico Caliendo, il cappellano: «Il bimbo è morto tra le lacrime dei genitori e dei medici»

Tutti gli aggiornamenti su Domenico Caliendo.

Temi più discussi: Domenico Caliendo, domani i funerali a Nola: Un angelo di 2 anni è volato in cielo; A casa di Domenico, il bimbo del cuore bruciato, tra le sue mille foto: Qui lui ballava e divorava dolci; Bimbo morto dopo trapianto cuore a Napoli, il legale: I funerali mercoledì a Nola; Morte del piccolo Domenico, diretta su tv privata per i funerali a Nola.

La mamma di Domenico ai funerali: Ci sta abbracciando tutti. Il vescovo: Avanti con le donazioni. Anche Meloni in chiesaFiume di gente a Nola per l’addio al bimbo con il cuore ‘bruciato’. Le urla all’uscita del feretro: Giustizia, giustizia. Mons Marino: Donare gli organi è gesto di grande amore, continuiamo a crede ... quotidiano.net

I funerali di Domenico Caliendo sulle note di «Guerriero». La mamma: «Non dimenticate mio figlio». Meloni alle esequie| VideoOggi è il giorno del dolore. Si terranno oggi pomeriggio alle 15, presso il Duomo di Nola, i funerali di Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito. ilmattino.it

Al termine dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, la mamma Patrizia ha ringraziato tra le lacrime le istituzioni e le autorità presenti, a partire dalla premier Giorgia Meloni e dal prefetto di Napoli Michele di Bari. Parole di dolore e gratitudine, mentre il cardi facebook

#domenico caliendo, ai funerali presente anche #pasquale mazzocchi x.com