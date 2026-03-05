i film della settimana scelti da internazionale

Questa settimana Internazionale propone una selezione di film che include Nouvelle Vague di Richard Linklater e La mattina scrivo di Valérie Donzelli. Le recensioni forniscono un approfondimento su questi titoli, offrendo un’analisi dei contenuti e delle interpretazioni degli attori. La proposta si rivolge agli appassionati di cinema interessati a scoprire nuove uscite e a confrontarsi con le diverse modalità narrative presenti nelle pellicole.

Si esce dalla visione di Nouvelle Vague con il cuore leggero. Questo non è un risultato da poco considerata l’attesa che c’era intorno al film, caricata dal peso del mito e della storia. Decidendo di raccontare la realizzazione di Fino all’ultimo respiro, Richard Linklater si è esposto a molti pericoli: nostalgia vintage o funebre, confronto estetico con un modello travolgente, le maledizioni dei godardiani, degli storici, dei presunti autori, senza contare le accuse di appropriazioni culturali e via dicendo. Di fronte a tutto questo la leggerezza è la scelta migliore di Linklater, oltre che un vero motivo di fedeltà al modello. Niente miracoli quindi: il suo film non deve niente al caso, ma è frutto di un insieme di decisioni ponderate, di procedure complesse, di sperimentazioni e di azzardi dissimulati. 🔗 Leggi su Internazionale.it

