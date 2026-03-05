i farmaci simili a ozempic aiutano il cuore a recuperare dopo un infarto

Recentemente sono stati studiati farmaci simili a Ozempic, conosciuti come analoghi del GLP-1, che vengono utilizzati per la perdita di peso. Le ricerche hanno evidenziato che questi farmaci potrebbero contribuire al recupero del cuore dopo un infarto, offrendo un possibile beneficio oltre l’effetto dimagrante. La loro azione si concentra sulla protezione del tessuto cardiaco in fase di post-infarto.

I farmaci dimagranti che imitano l’ormone GLP-1 potrebbero avere un beneficio inaspettato: proteggere il cuore dopo un infarto. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Communications, aprono la strada a una possibile nuova strategia terapeutica per migliorare il recupero dopo un infarto. I farmaci basati su GLP-1 sono noti soprattutto per il loro utilizzo nel trattamento dell’obesità e del diabete di tipo 2. Agiscono imitando un ormone intestinale che regola l’appetito e la glicemia. Negli ultimi anni, però, diversi studi hanno mostrato che questi farmaci possono anche ridurre il rischio di eventi cardiovascolari maggiori. Un dato sorprendente è che tali benefici sembrano indipendenti dal peso perso o dalle condizioni cliniche preesistenti del paziente. 🔗 Leggi su Billipop.com

