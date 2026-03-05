I dazi Usa al centro di un incontro di Confindustria medio adriatico per le imprese abruzzesi

Il 5 marzo a Pescara si è svolto un incontro organizzato da Confindustria medio adriatico, con la partecipazione di aziende abruzzesi. L'evento, intitolato “Usa tra dazi e crescita: leve concrete per l’internazionalizzazione delle imprese”, è stato promosso in collaborazione con Simest e RetImpresa. Durante l'incontro sono stati discussi i temi legati ai dazi statunitensi e alle strategie per l’internazionalizzazione delle imprese locali.

L'iniziativa si svolge in un contesto internazionale segnato dai nuovi dazi degli Stati Uniti e dalle recenti misure Simest a favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane verso il mercato americano. Gli Usa rimangono una piattaforma strategica per le imprese abruzzesi grazie alla loro dimensione e al valore competitivo, nonostante le complesse dinamiche tariffarie. Gli Stati Uniti sono il secondo mercato di destinazione dell'export italiano e il primo nelle Americhe, con una quota del 2,3%. Nel 2024, l'export italiano verso gli Usa ha raggiunto 65 miliardi di euro, mentre le importazioni dagli Usa sono state di 26,1 miliardi. Per l'Abruzzo, nel 2025 l'export verso gli States ha toccato i 2,14 miliardi di euro, segnando un incremento del 32,46%.