I Cicloverdi Fiab Napoli al Navigium Isidis a Villa Ferretti di Bacoli

Domenica 8 marzo, i Cicloverdi Fiab Napoli si riuniranno in Piazzale Tecchio alle 8,30, con partenza obbligatoria alle 8,45, per partecipare alla quinta tappa dell’Archeofestival. L’evento si svolgerà a Villa Ferretti di Bacoli e prevede la messa in scena del Navigium Isidis, una solenne festività dedicata a un rito antico.

Domenica 8 Marzo appuntamento in Piazzale Tecchio alle ore 8,30 partenza inderogabile ore 8,45.Fiab Napoli Cicloverdi parteciperà alla 5 tappa dell'Archeofestival che si svolgerà a Villa Ferretti a Bacoli dove verrò messa in scena il Navigium Isidis (solenne festività che segnava simbolicamente l'inizio della stagione della navigazione). La festa era dedicata alla dea Iside egiziana, il cui culto si diffuse ampiamente in età ellenistica e romana. Il momento culminante della celebrazione consisteva in una processione rituale che accompagnava una nave consacrata alla dea, affidandole simbolicamente la protezione dei mari e dei commerci.

A Bacoli torna il Navigium Isidis: rito, storia e mare a Villa Ferretti

La Ciclotombolella con i Cicloverdi Fiab NapoliAppuntamento in piazza Plebiscito alle ore 9,30 partenza inderogabile 9,45 Percorso Piazza Plebiscito- Lungomare- via Posillipo- Discesa Coroglio-...