A quasi due secoli dalla spedizione dell’HMS Beagle, i campioni raccolti da Darwin alle Galápagos vengono ancora analizzati. I barattoli conservati al Natural History Museum di Londra contengono esemplari che continuano a fornire informazioni importanti. Questi contenitori, rimasti intatti nel tempo, sono tornati al centro dell’attenzione per le scoperte che potrebbero ancora offrire.

A quasi due secoli dalla spedizione dell’HMS Beagle che cambiò di fatto la storia della scienza, i barattoli conservati al Natural History Museum di Londra con gli esemplari raccolti da Charles Darwin nelle Isole Galápagos tornano a rivelare preziosi dettagli. Grazie a un’innovativa tecnologia laser un team di ricercatori è infatti riuscito ad analizzarne il contenuto senza doverli aprire, raccogliendo così informazioni che aiuteranno a meglio tutelare i reperti naturalistici presenti nei musei di tutto il mondo. Non solo i barattoli di Darwin. Lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista ACS Omega, ha riguardato 46 contenitori presenti nelle collezioni storiche del Natural History Museum, tra cui diversi campioni raccolti direttamente da Charles Darwin durante il secondo viaggio dell'HMS Beagle durato dal 1831 al 1836. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I campioni raccolti da Darwin alle Galápagos rilevano altre preziose informazioni. Il mistero dei barattoli 200 anni dopo

Animali conservati “sotto spirito”: la scienza risolve il mistero dei barattoli di DarwinUno studio pubblicato su ACS Omega rivela la composizione del liquido che da quasi due secoli conserva gli animali raccolti da Charles Darwin nel suo...

Analisi laser rivela i misteri dei campioni di DarwinNel Natural History Museum di Londra, alcuni dei campioni zoologici raccolti da Charles Darwin durante il celebre viaggio della HMS Beagle...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a I campioni raccolti da Darwin alle Gal....

Temi più discussi: Svelati i segreti nei barattoli di Darwin; Animali conservati sotto spirito: la scienza risolve il mistero dei barattoli di Darwin; Alla scoperta dei segreti delle Galapagos; Usare i Big Data per sempre.

Svelati i segreti nei barattoli di DarwinLa spettroscopia SORS analizza i fluidi attraverso il vetro, riducendo i rischi di evaporazione, contaminazione e danni agli esemplari storici. tomshw.it

Animali conservati sotto spirito: la scienza risolve il mistero dei barattoli di DarwinUno studio pubblicato su ACS Omega rivela la composizione del liquido che da quasi due secoli conserva gli animali raccolti da Charles Darwin nel suo viaggio ... fanpage.it

“Sconfitti. Sul filo di lana”. Il primo episodio del podcast di @scarpdetenis é online. Su tutte le piattaforme. Una storia tra le più affascinanti della scienza. La storia di Charles Darwin e Russell Alfred Wallace che sul filo di lana arrivò secondo. x.com

Decisivi i cani antidroga Van Basten e Rocco Darwin - #IlGiunco - facebook.com facebook