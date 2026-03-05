A Roma, i dati più recenti mostrano un calo delle richieste di affitto di appartamenti, mentre i bed and breakfast continuano a ricevere molte prenotazioni. Le statistiche indicano che il numero di locazioni tradizionali si è ridotto negli ultimi mesi, mentre il settore dei B&B si mantiene stabile o in crescita. La situazione riflette un cambiamento nel modo di scegliere l’alloggio, con più persone che preferiscono soluzioni alternative.

Il dibattito pubblico sul mercato delle locazioni nelle grandi città italiane si è concentrato su una domanda: la crescita degli affitti turistici e dei bed & breakfast ha di fatto svuotato il mercato degli affitti residenziali? I contratti di lungo periodo stanno davvero scomparendo? Per provare a rispondere a queste domande è utile guardare ai dati ufficiali delle statistiche trimestrali sulle locazioni dell’Agenzia delle Entrate, che rilevano esclusivamente i contratti registrati. L’analisi dei dati relativi al 2025, su Roma, confrontato con quelli del 2024, che ho prodotto con apposita elaborazione, mostra un quadro più complesso rispetto alla narrazione dominante: il numero complessivo dei contratti cresce, ma cambiano le tipologie di locazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I b&b hanno svuotato il mercato degli affitti? A Roma i numeri raccontano un quadro più complesso

