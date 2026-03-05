L’associazione I 3 Mulini Ets è stata ufficialmente ammessa all’interno dell’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici, un riconoscimento che valorizza il suo impegno nel settore. La notizia è stata comunicata di recente e segna un passo importante per l’organizzazione, che ora fa parte di un network dedicato alla tutela e alla promozione dei mulini storici italiani.

Importante riconoscimento per l’associazione I 3 Mulini Ets che è entrata a far parte dell’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici. Un passaggio significativo, che la inserisce in una rete nazionale per la tutela e valorizzazione dei mulini storici. Questo comporta anche un impegno concreto: il 16 e 17 maggio parteciperà alle Giornate Europee dei Mulini Storici con iniziative dedicate. L’Associazione continua il suo percorso di crescita come presidio culturale e sociale nella Val d’Orsigna e nella Montagna Pistoiese. Negli ultimi mesi ha rafforzato la propria rete di collaborazioni, a partire dalla convenzione con la Doganaccia, che apre nuove sinergie tra cultura, territorio e turismo montano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "I 3 Mulini" nella rete storica nazionale

Primo circolo nella rete nazionale educativadi Giacomo Mascellani La direzione didattica del Primo circolo di Cesenatico aderisce al progetto nazionale ’Fellini e il circo della finzione’ e ha...

Il Verismo entra nella rete nazionale dei Parchi LetterariSi è svolta a Vizzini la conferenza stampa che ha segnato un passaggio decisivo per la valorizzazione del patrimonio letterario del Verismo...

PARIS Travel Guide 2026 Best Locations, Must-See Sights & History (with Subtitles)

Contenuti e approfondimenti su I 3 Mulini nella rete storica nazionale.

Argomenti discussi: I 3 Mulini nella rete storica nazionale; Sguardo Acuto analizza la seconda E con top, marcatori e cronache (22).

L’associazione I 3 Mulini Ets cresce e rafforza il proprio ruolo culturale nella montagna pistoieseL’associazione culturale I 3 Mulini Ets continua il proprio percorso di crescita e consolidamento come presidio culturale e sociale nel territorio della Val d’Orsigna e della montagna pistoiese. valdinievoleoggi.it