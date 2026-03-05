Hurzeler distrugge Arteta | Non vorrei mai vincere come lui faida purissima dopo Brighton-Arsenal

Il tecnico tedesco Hurzeler ha commentato la vittoria dell'Arsenal per 1-0 contro il Brighton, criticando apertamente il modo di giocare dei Gunners sotto la guida di Arteta. Dopo la partita, Hurzeler ha dichiarato di non desiderare mai di vincere come l'allenatore spagnolo, scatenando una discussione pubblica tra le due figure. La faida tra i due tecnici si è accesa immediatamente dopo il match.

