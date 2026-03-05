Hotel Dalida | il mito si fa teatro al Quarticciolo

Al Quarticciolo, si tiene il debutto romano di Hotel Dalida, uno spettacolo teatrale che racconta la vita dell’icona della musica. La pièce presenta un approccio contemporaneo e queer, offrendo una nuova interpretazione della figura di Dalida. L’evento coinvolge attori e pubblico in un allestimento che mette in scena la storia di una delle artiste più conosciute del panorama musicale.

Il palcoscenico del Teatro Biblioteca Quarticciolo si prepara ad accogliere una prima assoluta per la Capitale: Hotel Dalida. Questo spettacolo, ideato, diretto e interpretato da Roberta Lidia De Stefano, non è una semplice biografia musicale, ma un'immersione profonda e disturbante nell'anima di una delle figure più iconiche del Novecento. Attraverso una drammaturgia scritta da Irene Petra Zani, l'opera promette di scardinare l'immagine patinata della cantante francese di origini italiane, ricostruendola attraverso una lente di lettura originale, definita dalla stessa produzione come "queer". 🔗 Leggi su Ezrome.it

