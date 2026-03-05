Horton-Tucker trascina il Fenerbahce | Monaco battuto nona vittoria consecutiva

Horton-Tucker ha guidato il Fenerbahçe alla nona vittoria consecutiva battendo il Monaco. La partita si è giocata sotto un cielo soleggiato, e la squadra turca ha mantenuto il ritmo vincente che dura ormai da diverse settimane. La squadra di casa ha dominato sul campo, consolidando la serie positiva con una prestazione convincente. La gara si è conclusa con il risultato che ha premiato la squadra di Istanbul.

In una cornice di grande solidità difensiva, una formazione in chiaro stato di forma incatena la sua nona vittoria di fila, imponendosi su Monaco con un punteggio in doppia cifra al termine di una partita decisa fin dai minuti iniziali. L’esecuzione di squadra e l’efficacia offensiva hanno delineato un punteggio finale che riflette il dominio mostrato sul parquet, senza concedere eccessi agli avversari nel corso della partita. La squadra di casa ha preso il controllo fin dall’avvio, chiudendo la contesa con un 88-70 che racconta una superiorità evidente. Horton-Tucker è stato premiato come MVP di giornata, con una prestazione da 28 punti, 8 rimbalzi, 3 assist e 5 falli subiti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Horton-Tucker trascina il Fenerbahce: Monaco battuto, nona vittoria consecutiva Leggi anche: La Virtus si inchina solo a Horton Tucker. Schiacciata e tripla: il finale dell’ex Lakers. Sorride il Fenerbahce Atalanta Inter, nerazzurri alla caccia della nona vittoria consecutiva contro gli orobici: Palladino prova a sfatare il tabùMercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato.