Honor robot phone anteprime e novità dal mwc 2026

Al MWC 2026, Honor ha presentato il Robot Phone, uno smartphone che integra tecnologia robotica nel suo design. La novità principale riguarda l’uso di componenti meccanici e funzionali che consentono al dispositivo di eseguire azioni automatiche. La presentazione ha evidenziato come questa soluzione possa cambiare l’approccio tradizionale agli smartphone, aprendo nuove possibilità di interazione e funzionalità.

honor robot phone è stato valorizzato al MWC 2026 come soluzione innovativa nel panorama degli smartphone, grazie all'integrazione di robotica direttamente nel corpo del dispositivo. Il progetto mette in mostra una nuova categoria di hardware interattivo, combinando AI on-device con un braccio meccanico a 4DoF capace di guidare esperienze utente avanzate. L'obiettivo è offrire interazioni tangibili e una stabilità di alto livello, elementi chiave per contenuti di qualità e utilizzi professionali. Al cuore del dispositivo si trova una braccio fotocamera gimbal stabilizzato che si richiude nel comparto posteriore quando non in uso. Per attivarlo, il sistema riconosce un gesto della mano tramite la fotocamera anteriore e, una volta attivato, emerge la fotocamera da 200 MP per una tracciatura precisa in ogni direzione.