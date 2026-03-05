Holmgren abbatte New York Charlotte sorprende Boston Bucks a picco

I Thunder continuano la loro serie vincente e si confermano con il miglior record della lega, mentre i Holmgren guidano la vittoria contro New York e i Charlotte sorprendono battendo Boston. I Bucks, invece, sembrano attraversare un momento difficile, con risultati in calo. La stagione di basket prosegue con partite che continuano a regalare sorprese e cambi di classifica.

I Thunder vincono ancora e consolidano il miglior record di Lega. Gli Hornets ancora a segno, Milwaukee ko e a rischio per i playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

NBA, i risultati della notte (5 marzo): Gilgeous-Alexander e Holmgren trascinano i Thunder a New York, sconfitte casalinghe per Celtics e BucksBlitz degli Oklahoma City Thunder (49-15) al Madison Square Garden di New York contro i Knicks (40-23) per 100-103 nonostante un parziale di 40-27...

