Holmgren abbatte New York Charlotte sorprende Boston Bucks a picco

I Thunder continuano la loro serie vincente e si confermano con il miglior record della lega, mentre i Holmgren guidano la vittoria contro New York e i Charlotte sorprendono battendo Boston. I Bucks, invece, sembrano attraversare un momento difficile, con risultati in calo. La stagione di basket prosegue con partite che continuano a regalare sorprese e cambi di classifica.