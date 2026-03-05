Hockey ghiaccio | in Alps successi per Merano Gherdeina e Cortina fra Master Round e Pre-Playoffs

In questo giovedì 5 marzo, l’Alps Hockey League 2025-2026 presenta numerose partite con molte squadre italiane coinvolte. Merano, Gherdeina e Cortina sono tra le formazioni che hanno ottenuto vittorie nelle fasi di Master Round e Pre-Playoffs. Sul ghiaccio si sono disputate diverse gare, creando un calendario ricco di incontri e risultati.

In questo giovedì 5 marzo succede di tutto nell'Alps Hockey League 2025-2026. Tantissime le gare in scena, con tante squadre italiane impegnate sul ghiaccio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Master Round Doppio ko per le formazioni del Bel Paese: Asiago cede 7-4 in casa del Red Bull Juniors, sciupando lo 0-2 iniziale rimontato dai padroni di casa in un terzo periodo che li ha visti poi dilagare. Vipiteno invece cade 3-4 in casa contro i KHL Sisak, capaci di vincere a domicilio grazie alla zampata di Marinkovic in una gara da "montagne russe". Pre-Playoffs Merano a valanga in gara -1: vince 2-6 in casa del Bregenzerwald, grazie a un ottimo terzo periodo e alle reti, fra gli altri, di Trivellato e Fuchs.