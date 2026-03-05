Hisense conquista i videogiocatori con google tv da 3000 nit

La televisione Hisense U7SG, dotata di Google TV e capace di raggiungere una luminosità di 3000 nit, si rivolge ai videogiocatori in cerca di alte prestazioni. Questo modello combina tecnologie avanzate per offrire immagini nitide e colori vivaci, mentre la piattaforma Google TV permette di accedere facilmente a contenuti e app. La TV si presenta come una scelta dedicata a chi desidera un’esperienza di gioco e visione di alta qualità.

la tv hisense u7sg si presenta come soluzione avanzata per chi cerca prestazioni di gioco elevate e un intrattenimento visivo di livello superiore, offrendo una combinazione di luminosità significativa, frequenze di aggiornamento elevate e un sistema audio integrato, accompagnato da una piattaforma smart affidabile. l'insieme di caratteristiche posiziona questo modello come scelta competitiva all'interno della linea u7. Questo modello si distingue per la modalità Game Booster, che ottimizza le prestazioni di gioco, affiancata da una frequenza di aggiornamento native di 165 Hz e dalla possibilità di raggiungere 330 Hz mediante boost dedicato. Il supporto AMD FreeSync Premium Pro garantisce fluidità e coerenza visiva durante le sessioni.