Hera | Fabbri e Iacono confermati al vertice fino al 2029

Durante una riunione a Bologna, sono stati ufficialmente confermati fino al 2029 i ruoli di Cristian Fabbri e Orazio Iacono come vertici di Hera. La decisione riguarda il rinnovo del loro incarico per il triennio 2026-2029. Nessun altro dettaglio sulle modalità o sui motivi della scelta è stato comunicato.

Una riunione a Bologna ha siglato il rinnovo dei vertici di Hera per il triennio 2026-2029, confermando al comando Cristian Fabbri e Orazio Iacono. Il Comitato dei soci pubblici ha approvato le liste per la prossima assemblea del 29 aprile, prevedendo nuove figure nel consiglio di amministrazione che hanno già sollevato interrogativi tra i territori. La decisione, presa ieri sotto la presidenza del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, stabilisce che l’attuale binomio dirigente resterà in carica per altri tre anni, mantenendo la continuità gestionale avviata nel 2023. Tuttavia, mentre i ruoli esecutivi sono stati rinnovati senza intoppi, la composizione del collegio sindacale presenta alcune novità che non hanno incontrato un consenso unanime tra i rappresentanti locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Hera, piano record al 2029. Idrogeno e nuovi impianti, pioggia di investimentiMaxi investimenti su servizio idrico integrato, reti e ambiente, più un rialzo dei dividendi ai comuni soci, tra cui Modena.

