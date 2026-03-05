Hellas Verona piove sul baganto | si fermano Bella-Kotchap e Slotsager

L'Hellas Verona ha annunciato l'interruzione degli allenamenti per Bella-Kotchap e Slotsager a causa di problemi fisici. La squadra, già segnata da numerosi infortuni durante la stagione, si trova ora a fare i conti con le assenze di due giocatori importanti. La situazione si aggiunge a una serie di problemi fisici che hanno colpito i gialloblù fin dall'inizio dell'annata.

La società scaligera ha comunicato gli infortuni dei due difensori: i tempi di recupero non sono stati comunicati ma la loro assenza nella trasferta di Bologna sembra essere certa La sfortuna continua ad accanirsi sull'Hellas Verona. Una stagione “maledetta” per i gialloblu, costellata da una miriade di infortuni di vario tipo (dalle contusioni, arrivando a problemi fisici vari), iniziata con l'episodio più grave, ovvero la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di Suslov, avvenuta in allentamento ad agosto 2025, e che ora annovera altri due giocatori costretti a restare in infermeria. Mercoledì infatti la società scaligera ha comunicato gli stop di Bella-Kotchap e Slotsager. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Infortunati Verona: si fermano Bella-Kotchap e Tobias Slotsager. Le loro condizioni ufficiali e quanto rimarranno ai boxCalciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Calhanoglu Inter, il...

Verona, doppio stop in difesa: lesioni per Bella-Kotchap e Slotsager"Hellas Verona FC comunica che gli esami effettuati dal calciatore Armel Bella-Kotchap, uscito al 55’ della partita Hellas Verona-Napoli giocata...

