Harry Styles sulla morte di Liam Payne | Perderlo è stato molto difficile

Harry Styles ha commentato pubblicamente la perdita di Liam Payne, ex componente degli One Direction, avvenuta nell’ottobre 2024. È la prima volta che si esprime sulla morte di Payne, sottolineando quanto sia stato difficile affrontare questa perdita. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, generando molte discussioni sui social e tra gli appassionati della band.

(Adnkronos) – Per la prima volta Harry Styles parla del lutto che ha colpito gli ex One Direction, la morte di Liam Payne nell'ottobre 2024. "È sempre difficile perdere un amico, ma è ancora di più difficile perderne uno che ti assomiglia così tanto in così tanti modi", ha detto il cantante a Zane Lowe di Apple Music nel corso di un'intervista in occasione del suo quarto album in studio, 'Kiss All of the Time'. "È stato un momento davvero importante per me, perché mi ha permesso di guardare alla mia vita e chiedermi: 'Cosa voglio fare della mia vita? Come voglio vivere la mia vita?'. E penso che il modo migliore per onorare i propri amici che se ne vanno sia vivere al massimo", ha continuato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Harry Styles sulla morte di Liam Payne: "Affrontare la perdita di un amico è davvero difficile"La star della musica, durante una recente intervista, ha parlato di come ha affrontato il lutto dopo la morte dell'amico.

Harry Styles rompe il silenzio sulla morte di Liam Payne: «Ancora fatico a parlarne. È sempre difficile perdere un amico, ma perdere un amico tanto simile a te è ancora più difficile»Harry, 32 anni, ha poi spiegato che la perdita è stata ancora più faticosa da affrontare perché, quando muore un personaggio famoso, il lutto diventa...

