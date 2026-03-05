Harry Styles si lancia nei trenta con Kiss All the Time Disco Occasionally

Harry Styles ha recentemente pubblicato il suo nuovo album intitolato Kiss All the Time. Disco, Occasionally, segnando un cambiamento nella sua produzione musicale. Il disco contiene brani che riflettono questa evoluzione e rappresenta un momento importante nella sua carriera. La pubblicazione è stata annunciata e distribuita ai fan e alla critica musicale. Il lavoro include tracce nuove e sperimentazioni sonore.

Harry Styles nel nuovo album dal titolo Kiss All The Time. Disco, Occasionally mostra una chiara evoluzione. Forse, non è esattamente quella che tutti si aspettavano. Per cominciare: non si tratta di un album house. Il singolo di punta, Aperture, rappresenta da subito un colpo di scena: si tratta di un brano dance di cinque minuti, perfetto per un fine serata, ed è l'antitesi dei suoi precedenti successi bubblegum pop, As it Was e Watermelon Sugar. Nel disco ci sono altri brani che fanno venire voglia di ballare, ma le speculazioni secondo le quali si sarebbe trattato della versione Harry Styles di Renaissance di Beyoncé o di Honestly, Nevermind di Drake erano in gran parte fuori fuoco. Perdersi nel mondo per sentirsi liberi: in 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally' Harry Styles cerca estasi e illuminazione spiazzando le aspettative dal punto di vista musicale.