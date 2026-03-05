Harry e Meghan in allerta | Sarah Ferguson potrebbe rivelare i loro segreti

Harry e Meghan sono in allerta mentre si diffondono voci su una possibile rivelazione di segreti da parte di Sarah Ferguson. La duchessa di York, nota per le sue frequentazioni e il suo passato pubblico, potrebbe portare alla luce informazioni riguardanti i duchi di Sussex. La notizia si aggiunge alle ultime mosse di Harry e Meghan, che cercano di rafforzare la propria presenza a livello globale.

Mentre il Principe Harry e Meghan Markle tentano di rilanciare la propria immagine internazionale, con tour umanitari e nuovi progetti media, un’ombra si allunga dall’Inghilterra fino alle colline di Montecito. Questa volta non c’entrano nulla Re Carlo o il Principe William, piuttosto una figura che per anni ha navigato nelle acque agitate della Royal Family: Sarah Ferguson. La Duchessa di York, protagonista di infiniti scandali e rinascite, sembrerebbe pronta a giocare la sua carta più pericolosa, gettando i Sussex in uno stato di profonda agitazione per quello che potrebbe presto diventare pubblico. L’ombra di Sarah Ferguson sui Sussex. Secondo le indiscrezioni riportate dal Daily Express, Harry e Meghan sarebbero letteralmente “ansiosi” all’idea che Sarah Ferguson possa decidere di rompere il silenzio. 🔗 Leggi su Dilei.it

