Hamza Hfaiedh si unisce alla Cucine Lube Civitanova, squadra di volley della città. Il giocatore internazionale entra nel roster come nuovo schiacciatore, rafforzando il reparto e portando una nuova presenza in campo. La società ha annunciato l’ingaggio senza ulteriori dettagli sul contratto. La squadra prosegue così nella sua campagna di rafforzamento per la stagione in corso.

Una nuovo passo nel rafforzamento del roster di Civitanova, tra le più prestigiose formazioni italiane di pallavolo, si concretizza con l’ingaggio di un atleta di grande prospettiva. La società ha annunciato l’arrivo di un giovane schiacciatore proveniente dal panorama internazionale, deciso a contribuire alla stagione in corso con la sua determinazione e il suo talento. Il nuovo innesto in casa Lube è nato nel 2002 a Salonicco, in Grecia, anche se possiede la cittadinanza tunisina. Con un’altezza di 194 centimetri, ha maturato le sue prime esperienze nel campionato tunisino, vestendo la divisa dell’Étoile Sportive du Sahel fin dalla stagione 202021. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Hamza Hfaiedh si unisce alla Cucine Lube Civitanova

Leggi anche: LIVE Montpellier-Civitanova 2-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: francesi che si prendono anche il secondo set, si fa dura per la Lube

Leggi anche: LIVE Civitanova-Leuven 3-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: Nikolov e Duflos-Rossi consegnano la quarta vittoria europea alla Lube

Tutti gli aggiornamenti su Hamza Hfaiedh.

Discussioni sull' argomento Lo schiacciatore Hamza Hfaiedh in rinforzo alla Lube Volley per il finale di stagione; La Lube di Massaccesi verso Trento: Ribaltiamo subito il fattore campo; La Lube di Massaccesi verso Trento | Ribaltiamo subito il fattore campo.