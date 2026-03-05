Hamilton e Ferrari promessa di riscatto | Puntiamo a vincere

Alla viglia del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026, Lewis Hamilton si presenta all’Albert Park con una dichiarazione chiara: la Ferrari non è lì per partecipare, ma per puntare alla vittoria. Il pilota britannico ha sottolineato che la scuderia italiana mira a tornare a conquistare successi e a competere ai vertici del campionato.

Alla vigilia del weekend del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026, Lewis Hamilton si presenta all’Albert Park con un messaggio semplice: la Ferrari non è lì per fare presenza, ma per tornare a vincere. Hamilton arriva a Melbourne dopo un anno senza podi, un fatto raro nella sua carriera, ma sostiene che l’inverno abbia portato segnali incoraggianti. Pur invitando alla prudenza, il 7 volte campione del mondo riconosce che tra fabbrica e test in Bahrain il team ha lavorato nella direzione giusta, ottenendo riscontri coerenti con quanto cercato. Il punto, per lui, non è “sentirsi già a posto”, ma avere imparato dagli errori: archiviare ciò che non ha funzionato e capitalizzare gli aspetti positivi, sapendo che il nuovo regolamento richiederà comunque un enorme adattamento. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: "Sarà l'anno di Hamilton, la Ferrari mi piace e Antonelli può vincere il Mondiale"

