Ha un malore e raggiunge in auto l'ospedale di Olbia | non fa in tempo a scendere trovato morto in macchina

Un uomo di 46 anni è stato trovato senza vita nel suo veicolo nei parcheggi dell'ospedale di Olbia. Si era sentito male mentre era in auto e non è riuscito a scendere prima di perdere la vita. La polizia e i sanitari sono intervenuti sul posto per i rilievi e i controlli del caso.

Fabio Balzano, 46 anni di Olbia, è stato trovato morto all'interno della sua macchina nei parcheggi dell'ospedale di Olbia: si è sentito male e non ha fatto in tempo a scendere dall'auto ed entrare nel pronto soccorso.