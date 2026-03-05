Ha tosse e infezioni da anni | medici estraggono un cono stradale giocattolo inalato 40 anni prima

Un uomo di 46 anni, residente in Scozia, ha subito un intervento medico dopo aver presentato da 16 anni tosse persistente, infezioni ricorrenti e episodi di sangue. I medici hanno scoperto che aveva inalato un cono stradale giocattolo circa 40 anni prima, che rimaneva nel suo sistema respiratorio. Dopo l’estrazione, il paziente ha iniziato un percorso di recupero.

I medici scozzesi hanno descritto il curioso caso clinico di un uomo di 46 anni che da 16 soffriva di infezioni ricorrenti, tosse continua (anche con sangue) e altri sintomi. Scansioni ad alta risoluzione hanno rilevato la presenza di un corpo estraneo in un bronco, un piccolo cono del traffico giocattolo che l'uomo aveva inalato 40 anni prima. Credeva di averlo ingoiato.

