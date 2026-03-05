Guido Guidesi | Tredici milioni di lavoratori a rischio nell' automotive servono soluzioni innovative

Guido Guidesi ha dichiarato che circa tredici milioni di lavoratori nel settore automotive sono a rischio e ha sottolineato la necessità di trovare soluzioni innovative. La Commissione europea, a dicembre, ha proposto un pacchetto di misure chiamato Automotive Package, volto a sostenere la transizione del settore verso una mobilità più sostenibile.

La Commissione europea ha presentato lo scorso dicembre un ampio pacchetto di misure per accompagnare il settore automobilistico nella transizione verso la mobilità pulita, l'Automotive Package. Nel provvedimento ha accolto le richieste dell'industria e di alcuni Paesi, tra cui l'Italia, di abbassare le ambizioni e di concedere maggiore flessibilità per aiutare il settore a prepararsi al passaggio all'elettrico nel 2025. Dal 2035 l'obiettivo non sarà più l'azzeramento totale delle emissioni allo scarico, ma una riduzione del 90%, con il restante 10% compensabile attraverso crediti legati all'uso di acciaio a basse emissioni prodotto nell'Unione o mediante carburanti a basse emissioni come biocarburanti ed elettrocarburanti.