Guida TV Sky Cinema e NOW | Tu la conosci Claudia? Giovedi 5 Marzo 2026

Sky Cinema e NOW propongono film stasera in TV con Tu la conosci Claudia?, The Bourne Identity e grandi titoli tra commedia italiana, action e thriller. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) Tu la conosci Claudia? riporta in scena il leggendario trio Aldo, Giovanni e Giacomo insieme a Paola Cortellesi in una commedia che gioca con le fragilità maschili e le illusioni sentimentali. Le vite di tre amici vengono travolte dall’incontro con Claudia, presenza enigmatica e destabilizzante che finisce per mettere a nudo insicurezze, desideri e rivalità. Il risultato è un intreccio brillante, fatto di battute surreali, tempi comici perfetti e quella malinconia leggera che da sempre accompagna il trio. 🔗 Leggi su Digital-news.it

