Guida con patente internazionale falsa sull’E45

Un uomo di 40 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre guidava un’auto sull’E45. Durante i controlli, è stato scoperto che aveva una patente internazionale falsa, che è stata sequestrata. L’uomo è stato denunciato per aver condotto un veicolo senza una patente valida. La Polizia ha proceduto con le verifiche e i rilievi necessari.

Un 40enne straniero è stato denunciato dalla Polizia di Stato perchè trovato alla guida di un'auto, senza una patente valida, ma con una risultata falsa. E' accaduto nel corso dell'ultimo fine settimana, durante il quale le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì-Cesena hanno monitorato costantemente le strade e autostrade della provincia. Il 40enne straniero è stato fermato per un controllo venerdì sera mentre era alla guida della sua auto lungo la SS 3 bis Tiberina, la E45. Dopo avergli intimato l'alt all'altezza di Mercato Saraceno, i poliziotti della pattuglia della sottosezione di Bagno di Romagna, come sempre, hanno proceduto ai controlli documentali del caso.