Guida agli orari e alle dirette tv dello sci alpino | Val di Fassa e Kranjska Gora

La Coppa del Mondo di sci alpino si svolge in Italia e Slovenia, con gare a Val di Fassa e Kranjska Gora. Questo fine settimana segna le ultime tappe della stagione, con le competizioni che animano le località di riferimento per gli appassionati. Le gare sono trasmesse in diretta tv e gli orari delle competizioni sono stati comunicati agli spettatori, che potranno seguire gli eventi in tempo reale.

La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue nel mese conclusivo della stagione, offrendo un weekend decisivo tra Italia e Slovenia. Le gare femminili si disputano in Val di Fassa, dove la velocità domina con due discese libere e un superG, mentre le prove tecniche degli uomini si svolgono a Kranjska Gora, con gigante e slalom in calendario. le azzurre guardano al podio con particolare attenzione verso la pista La Volata: l'obiettivo è sfruttare al meglio le tre prove in programma e concedere spazio alle potenziali sorprese di fine settimana. Sofia Goggia è in corsa per conquistare la prima vittoria della stagione in discesa libera e per riaccendere la corsa alla coppa di discesa; nel corso della tre giorni, la concorrente bergamasca potrebbe chiudere la parentesi val di fassa puntando al superG.