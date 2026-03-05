Guerra Usa-Iran emergenza Dubai | Presto i voli di rientro per i cittadini fasanesi

Nella serata di mercoledì 4 marzo 2026, la Prefettura di Brindisi ha comunicato che la Farnesina, in collaborazione con l’armatore della società MSC, sta predisponendo voli di rientro per i cittadini di Fasano attualmente presenti a Dubai. L’operazione mira a consentire il rientro in Italia di questi cittadini, coinvolgendo le autorità italiane e l’azienda di navigazione.

Il sindaco annuncia l’avvio delle operazioni coordinate da Farnesina, Prefettura e Msc. In arrivo anche una lavoratrice locale “A questi rientri - afferma il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria - si aggiungerà anche quello della lavoratrice fasanese di una nota catena alberghiera, che ha scelto di fare ritorno a Fasano in questa fase delicata. Anche per lei è stato attivato ogni necessario canale di raccordo istituzionale, affinché tutto avvenire nelle migliori condizioni”. “Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, e al suo staff per la solerzia e l’efficacia con cui hanno svolto la funzione di collegamento tra le istituzioni territoriali e quelle centrali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Almeno 200 morti nell'attacco all'Iran. Convocato il Consiglio di sicurezza; Dall'Iran al Libano fino a Cipro: il fronte della guerra si sta allargando; Meloni non preavvisata. Colpita base italiana in Kuwait. Attacchi dell’Iran non giustificabili.

