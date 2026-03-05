Guerra nel Golfo la crisi si allarga | missile iraniano intercettato dalla Nato e nave affondata da un sottomarino Usa

La crisi nel Golfo si intensifica con un missile iraniano intercettato dalla Nato e una nave iraniana affondata da un sottomarino statunitense nell’Oceano Indiano. Il traffico petrolifero nello Stretto di Hormuz è quasi bloccato, mentre le tensioni tra Iran, Stati Uniti e alleati continuano a salire senza sosta. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle forze coinvolte.

La tensione cresce tra Iran, Stati Uniti e alleati: missile intercettato dalla Nato, affondata una nave iraniana nell'Oceano Indiano e traffico petrolifero quasi fermo nello Stretto di Hormuz. La guerra nel Golfo continua ad allargarsi e ad assumere contorni sempre più pericolosi sul piano militare e geopolitico. Nelle ultime ore si sono moltiplicati gli episodi che coinvolgono diversi Paesi della regione e anche attori internazionali. Uno degli eventi più gravi riguarda il lancio di un missile balistico da parte dell'Iran verso lo spazio aereo della Turchia.

Tensione alle stelle nel Golfo, missile iraniano intercettato dalla Nato: affondata una fregata di TeheranContinua ad allargarsi il conflitto nel Golfo con nuovi episodi che alimentano la tensione internazionale.

Leggi anche: Guerra in Iran, affondata una nave iraniana. «Parte l'offensiva di terra dei curdi», missile verso la Turchia intercettato dalla Nato

