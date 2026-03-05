Guerra Medio Oriente | raid su Teheran e Beirut missili e droni nel Golfo civili in fuga dal Libano Allerta nelle ambasciate Nato riunita e l’Europa prepara evacuazioni

Nella regione mediorientale si registrano nuovi episodi di tensione con raid su Teheran e Beirut, e l’uso di missili e droni nel Golfo. Nel frattempo, civili fuggono dal Libano, mentre le ambasciate sono in stato di allerta. La Nato si riunisce e l’Europa si prepara a evacuare i cittadini, in un quadro di crisi che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran, con nuove fratture tra alleanze regionali.

La crisi tra Stati Uniti, Israele e Iran continua ad allargarsi anche sul piano politico regionale e interno all’Iran, mentre emergono nuove fratture nel sistema di alleanze mediorientale. Dopo le accuse di Teheran all’Europa per il presunto silenzio sugli attacchi occidentali e le dichiarazioni sempre più radicali provenienti dall’establishment religioso iraniano, il governo libanese annuncia una stretta senza precedenti contro la presenza dei Pasdaran nel Paese, vietandone le attività militari e aprendo alla possibilità di arresti e rimpatri. La decisione segna un passaggio significativo nei rapporti tra Beirut, Hezbollah e la Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

