Guerra Iran missili sulla Bahrain Petroleum Company | maxi incendio

Un incendio di vaste proporzioni si è verificato presso la raffineria e gli impianti della Bahrain Petroleum Company a causa di un attacco con missili provenienti dall'Iran. L'incidente ha provocato un grande rogo che ha interessato le strutture dell'impianto, portando alla chiusura temporanea delle operazioni e alla mobilitazione dei soccorsi. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità monitorano la diffusione del fuoco.

Il maxi incendio divampato alla raffineria e agli impianti della Bahrain Petroleum Company a Ma'ameer dopo un attacco missilistico partito dall'Iran

Guerra Iran, fin dove possono arrivare i missiliLe recenti azioni militari attribuite all’Iran nel Mediterraneo orientale hanno acceso un campanello d’allarme anche per l’Italia.

I missili dal mare, i B-2 e i mille obiettivi: il Pentagono rivela la maxi offensiva in IranIn un briefing al Pentagono, il generale Dan Caine, presidente dei Joint Chiefs of Staff, ha ricostruito con tono tecnico e misurato la dinamica...

