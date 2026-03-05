Guerra Iran migliaia di combattenti avrebbero attraversato il confine | la posizione di Washington

Migliaia di combattenti avrebbero attraversato il confine in Iran, secondo quanto riferiscono fonti. La notizia arriva mentre si intensificano le tensioni nella regione del Medio Oriente. La posizione ufficiale di Washington riguarda questa possibile escalation e le implicazioni che potrebbe comportare. Le autorità statunitensi monitorano attentamente la situazione senza ancora rilasciare commenti ufficiali.

Nel già fragile equilibrio del Medio Oriente emergono nuove voci che parlano di un possibile sviluppo inatteso sul fronte iraniano. Alcune fonti internazionali sostengono che migliaia di combattenti curdi avrebbero attraversato il confine entrando in Iran. L’indiscrezione è stata diffusa inizialmente da Fox News, che cita un funzionario statunitense rimasto anonimo. Nel giro di poche ore la notizia è stata rilanciata anche da diversi media israeliani, accendendo il confronto tra analisti e osservatori geopolitici. Di fronte al clamore mediatico, Washington ha scelto di intervenire con una posizione ufficiale molto prudente. Il Segretario alla Difesa ha respinto con decisione le ipotesi secondo cui gli Stati Uniti starebbero lavorando a un piano di “regime change” contro il governo iraniano. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Migliaia di combattenti curdi lanciano un’offensiva di terra contro l’Iran?Un’offensiva di terra condotta da migliaia di combattenti curdi sarebbe stata lanciata contro l’Iran nel nord ovest del Paese.

Iran, Khamenei: “In migliaia uccisi nelle proteste da amici di Usa e Israele”. Washington: “Non scherzate”“Riteniamo il presidente degli Stati Uniti colpevole delle vittime, dei danni e della diffamazione che ha inflitto alla nazione iraniana”.

Guerra Iran-Usa più vicina La Ford (spiata dai cinesi) verso il Golfo

Aggiornamenti e notizie su Guerra Iran.

Temi più discussi: Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra; Il destino dell’Iran e il sacrificio di migliaia di vite per raggiungere obiettivi cari a pochi; Guerra Iran-Israele, il Libano paga di nuovo il conto; Medio Oriente in fiamme, in Iran è giallo su Ahmadinejad - IL SECONDO GIORNO DI GUERRA.

Guerra in Iran, traffico aereo nel caos. Migliaia di voli cancellati, ma si può sempre andare alle MaldiveIl traffico aereo non si è ancora ripreso dopo il black out causato dalla guerra in Iran. A Malpensa molti voli registrano ritardi anche se non clamorosi. affaritaliani.it

Guerra Iran, iniziata l’offensiva dei curdi: in migliaia per rovesciare il regimeCome anticipato poche ore fa, le milizie curde si sono mosse con il supporto degli USA, per abbattere il regime iraniano. Un funzionario curdo iraniano ha riferito a i24News che le forze curde in Iraq ... strettoweb.com

La Iris Dena, la nave iraniana affondata da un sommergibile statunitense al largo dello Sri Lanka nell'ambito della guerra contro Teheran, era un cacciatorpediniere di classe Moudge, uno dei fiori all’occhiello della Flotta Meridionale della Marina militare della - facebook.com facebook

La guerra in Iran e gli effetti sulla impennata dei prezzi dell’energia sono stati i temi di una telefonata con il mio collega Segretario di Stato Usa @SecRubio. Gli ho espresso la preoccupazione del Governo italiano per il fatto che l’Iran stia allargando il conflitto i x.com