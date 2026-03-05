Il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio si sono incontrati per discutere della crisi in Medio Oriente, che ha portato a un forte impatto sulla scena internazionale. Durante l’incontro sono state pronunciate parole che non sarebbero state desiderate, suscitando reazioni di sorpresa. La situazione ha portato all’attenzione delle istituzioni italiane, rendendo il tema centrale nelle discussioni ufficiali.

La crisi internazionale legata alla guerra in Medio Oriente è arrivata al centro dell’agenda delle istituzioni italiane. In serata il ministro della Difesa Guido Crosetto si è recato al Quirinale per un confronto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, convocato per un aggiornamento sull’evoluzione del conflitto e sulle possibili implicazioni per l’Italia. Il colloquio, durato circa venti minuti, ha riguardato gli sviluppi sul piano militare e diplomatico. A breve distanza di tempo, al Colle è salita anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha avuto un incontro riservato con il capo dello Stato. Si è trattato di due riunioni distinte ma ravvicinate, concentrate sui dossier che l’esecutivo dovrà affrontare nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Guerra, incontro Mattarella-Meloni: le parole che non avremmo mai voluto sentire. Shock

