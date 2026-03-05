In Puglia, la centrale Enel è stata riattivata e il terminal TAP ha registrato un aumento di capacità, mentre si intensificano le tensioni in Iran. La guerra nel Medio Oriente coinvolge Stati Uniti e Israele, con Teheran che risponde agli attacchi. La regione è attraversata da bombardamenti e missili, creando un quadro di instabilità e incertezza energetica.

L’ordine mondiale sottosopra, l’attacco di Usa e Israele all’Iran, la risposta di Teheran, il Medio Oriente sorvolato da bombe e missili. E l’onda lunga si propaga fino all’Europa e all’Italia. Il primo impatto è sul sistema energetico, di per sé fragile e dipendente dall’estero, i riflessi sono anche nella Puglia hub dell’energia: fluttuazioni impazzite verso l’alto dei prezzi di gas e petrolio, approvvigionamenti che tremano, fiammate inflazionistiche. E incertezza, tanta. Non è ancora emergenza, ma il livello di guardia è alto. Il Qatar ha fermato del tutto la produzione di Gnl, che sul portafoglio europeo pesa per il 10%, e incide... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Guerra in Iran, rebus energia. Dalla centrale Enel riattivata al Tap "aumentato": Puglia al centro, cosa succede

Guerra in Iran, rebus energia. Dalla centrale Enel riattivata al gasdotto Tap "aumentato": la Puglia al centro, cosa succedeL?ordine mondiale sottosopra, l?attacco di Usa e Israele all?Iran, la risposta di Teheran, il Medio Oriente sorvolato da bombe e missili.

Cosa succede ora a gas e petrolio: dalla stabilità post Ucraina al nuovo shock della guerra con l’IranMilano – Dopo i picchi straordinari registrati a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, i mercati energetici internazionali avevano...

Una raccolta di contenuti su Guerra in Iran rebus energia Dalla....

Temi più discussi: La guerra Usa-Iran e il rebus armi, chi le finisce prima? Il confronto; Il rebus petrolio; Attacco all'Iran, il testamento di Khamenei ed il rebus successione; Guerra in Iran, rebus energia. Dalla centrale Enel riattivata al gasdotto Tap aumentato: la Puglia al centro, cosa succede.

Guerra in Iran, rebus energia. Dalla centrale Enel riattivata al gasdotto Tap aumentato: la Puglia al centro, cosa succedeL’ordine mondiale sottosopra, l’attacco di Usa e Israele all’Iran, la risposta di Teheran, il Medio Oriente sorvolato da bombe e missili. E l’onda lunga si propaga ... quotidianodipuglia.it

La guerra in Iran accende i rincari: si alzano le bollette e il carrello della spesaLe tensioni geopolitiche del momento si stanno già trasformando in una stangata concreta per le famiglie con i prezzi di luce, gas, benzina e carrello della spesa, che cominciano a impazzire ... iodonna.it

"No alla guerra": così la Spagna di Pedro Sanchez sfida Trump (che l'ha presa malissimo) Il governo spagnolo è l'unico in Europa a puntare i piedi contro la nuova guerra dichiarata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, innescando la reazione della Casa Bian - facebook.com facebook

Pantofolai-guerrafondai a gogò in Tv, il lato grottesco della guerra. Che pena, oltre l’angoscia. #Iran x.com