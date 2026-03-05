Guerra in Iran nuovo annuncio di Trump

Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente affrontato le tensioni con l’Iran durante un incontro alla Casa Bianca dedicato ai prezzi dell’energia. In quell’occasione, ha fatto un nuovo annuncio riguardo alla situazione tra i due paesi, sottolineando le sue posizioni senza entrare nei dettagli di eventuali sviluppi o negoziati. La discussione si è concentrata sulle questioni energetiche e sulla politica internazionale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare delle tensioni con Iran durante una tavola rotonda alla Casa Bianca dedicata ai prezzi dell’energia. Nel suo intervento ha utilizzato toni molto duri per descrivere la situazione. “Su una scala da uno a dieci con la guerra in Iran stiamo facendo 15”, ha dichiarato. Trump ha poi ribadito la superiorità militare degli Stati Uniti, sottolineando la forza delle forze armate americane. “Abbiamo l’esercito più forte del mondo”, ha affermato, spiegando che l’azione militare proseguirà. “Continuerà ad avanzare” contro Teheran, ha aggiunto. Nel corso dell’intervento il presidente ha sostenuto che il governo iraniano starebbe attraversando una fase di grande difficoltà. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Trump medita (di nuovo) l’attacco all’Iran: «Navi pronte, come in Venezuela». Teheran: «Sarebbe guerra totale con Usa e Israele»Torna a incendiarsi lo scontro tra Stati Uniti e Iran, con minacce reciproche di attacchi «senza precedenti».

Guerra in Iran, l’annuncio di Giorgia MeloniLa nuova escalation in Medio Oriente riaccende le preoccupazioni della comunità internazionale e coinvolge indirettamente anche l’Italia.

Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

