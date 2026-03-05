Guerra in Iran | l’offensiva fantasma dei curdi i presunti contatti con Trump e gli ultimi avvenimenti

Nessun gruppo curdo ha attraversato il confine per intervenire militarmente in Iran, nonostante le voci circolate nella serata di ieri. Le autorità iraniane hanno segnalato presunti contatti tra alcuni rappresentanti curdi e l'ex presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo, si continuano a monitorare gli ultimi sviluppi sul fronte delle operazioni militari e delle tensioni nella regione.

Nessun curdo ha varcato il confine per intervenire militarmente in Iran. Anche se nella serata di mercoledì Fox news e il media israeliano iNews24 hanno parlato di un attacco via terra, condotto dalla Coalizione delle forze politiche del Kurdistan (Cpfik) nella parte occidentale del Paese, i membri dello staff del presidente curdo iracheno hanno smentito la notizia. In compenso, Teheran ha continuato a subire forti bombardamenti nella notte, mentre in Libano è scaduto l’ultimatum israeliano di 24 ore per i funzionari iraniani che avrebbero dovuto lasciare il Paese. Tra gli altri avvenimenti degni di rilievo ci sono i forti boati che sono stati registrati nella zona di Gerusalemme: secondo l’Idf sono stati provocati dai «missili lanciati dall’Iran». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

