Guerra in Iran l’annuncio di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha annunciato un incremento delle tensioni in Iran, in seguito alla recente escalation in Medio Oriente. La notizia ha attirato l’attenzione della comunità internazionale, che monitora con attenzione gli sviluppi nella regione. L’Italia resta coinvolta indirettamente in questa situazione, mentre si susseguono le notizie sui nuovi scontri e le risposte internazionali.

La nuova escalation in Medio Oriente riaccende le preoccupazioni della comunità internazionale e coinvolge indirettamente anche l’Italia. Il conflitto rischia infatti di avere ripercussioni su sicurezza, diplomazia e stabilità economica. Il governo segue con attenzione gli sviluppi della crisi. A chiarire la posizione dell’esecutivo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Non siamo in guerra e non desideriamo entrarci”. Intervenendo alla trasmissione radiofonica “Non Stop News” su RTL 102.5, la premier ha parlato di uno scenario globale sempre più incerto. Secondo Meloni, le tensioni internazionali stanno mettendo a dura prova gli equilibri costruiti negli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Guerra Iran, Mattarella ha convocato Giorgia MeloniColloquio riservatoal Palazzo del Quirinale, dove il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha incontrato la premier Giorgia Meloni.

Guerra all'Iran, la sinistra condanna l'attacco, mentre Valeria Mancinelli si chiede dove sia Giorgia MeloniANCONA – L’attacco portato da Israele e Stati Uniti contro l’Iran ha suscitato l’indignazione della sinistra locale.

