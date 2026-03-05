Guerra in Iran la distanza non conta la durata sì

La guerra in Iran si svolge lontano dall’Italia, con Roma a circa 4.300 chilometri da Teheran. Non ci sono minacce militari immediate per il territorio italiano, e al momento non si registrano interventi delle forze italiane nella regione. La situazione resta sotto osservazione, ma la distanza geografica rende difficile un coinvolgimento diretto nel conflitto. La durata del conflitto è ancora indefinita.

La guerra in Iran è lontana dall’Italia. In linea d’aria Roma dista 4.300 chilometri da Teheran. Non ci sono rischi militari diretti. E nemmeno economici, dal momento che i due Paesi non sono seriamente connessi dal lato commerciale. Ma ciò che accade nel Golfo Persico può avere conseguenze indirette nefaste sull’economia italiana. Soprattutto se il conflitto dovesse durare a lungo. Il rischio che corre l’Italia è quello energetico. Che, a cascata, minaccia il Pil. L’Italia è infatti una grande economia manifatturiera, che però importa gran parte dell’energia che consuma. Questo vale sia per il petrolio, sia per il gas. Ebbene, la guerra nel Golfo coinvolge un collo di bottiglia geografico che è lo stretto di Hormuz, da dove transita il 20% del petrolio mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

