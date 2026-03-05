Guerra del Golfo Crosetto e Tajani in Parlamento Massima allerta per la difesa aerea nazionale

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è presentato oggi alla Camera per fornire un aggiornamento sulle recenti evoluzioni della crisi in Medio Oriente e sulle implicazioni operative per i contingenti italiani presenti nella regione. In parallelo, i ministri Tajani e Crosetto sono stati visti in Parlamento, mentre le forze di difesa italiane sono state messe in massima allerta per la difesa aerea nazionale.

Lo spostamento dei militari italiani, il ruolo delle basi americane in Italia, il sostegno ai partner regionali, le ricadute economiche: cosa hanno detto i ministri della Difesa e degli Esteri Roma, 5 marzo 2026 – Il ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera per un aggiornamento sulle “evoluzioni” della crisi in Medio Oriente e sulle ricadute operative per i contingenti italiani dislocati nella regione. Il filo conduttore dell’intervento è la necessità di “adeguare la nostra presenza e la nostra postura nelle missioni e operazioni della Regione”, con una priorità netta: proteggere personale militare, connazionali e interessi nazionali, restando dentro il quadro delle missioni internazionali già autorizzate dal Parlamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La diretta di Crosetto e Tajani a Montecitorio: sì alla difesa aerea per i paesi del Golfo

Crosetto e Tajani alla Camera: sì alla difesa aerea per i paesi del Golfo e Cipro. Meloni in Aula l'11È iniziata da Montecitorio l'informativa dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto sulla crisi in Medio Oriente.

Guerra del Golfo, Crosetto: Alzata al massimo la protezione aerea, tutto può succedereCrosetto ordina il massimo livello di difesa aerea in Italia mentre la guerra con l’Iran si allarga. Navi europee verso Cipro. blogsicilia.it

Guerra nel Golfo, Crosetto alla Camera: Gli Usa hanno agito fuori del diritto internazionaleL'aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 179 voti a favore, 100 contrari e 14 astenuti. Stamane, il dibattito con le comunicazioni, la discussione e le repliche sull'evoluzio ... msn.com

È il sesto giorno di guerra in Medio Oriente, tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall’altra. Cos’è successo stamattina, in ordine: • L’Iran ha continuato ad attaccare Israele e vari paesi del Golfo, tra cui soprattutto il Qatar. Nella notte anche Israele ha ricom - facebook.com facebook

