Grosseto | 50g di cocaina e 1.350 euro in stabile occupato

A Grosseto, le forze dell’ordine hanno individuato e denunciato quattro persone all’interno di un stabile pubblico abbandonato. Durante un controllo, sono state trovate circa 50 grammi di cocaina e 1.350 euro in contanti. L’area è stata messa sotto sequestro e le persone coinvolte sono state identificate. La questione riguarda un immobile pubblico dismesso e l’attività di persone presenti al suo interno.

Quattro individui sono stati identificati e denunciati dalle forze dell’ordine di Grosseto all’interno di un immobile pubblico abbandonato, dove è stata rinvenuta una quantità significativa di cocaina e contanti. L’operazione, scaturita da segnalazioni dei cittadini, ha portato al sequestro di 50 grammi di sostanza stupefacente suddivisa in involucri pronti per la vendita, insieme a 1.350 euro in denaro contante. L’intervento del Nucleo Operativo Sicurezza (NOS) della polizia locale si è concentrato su uno stabile comunale che era diventato rifugio per persone senza fissa dimora o coinvolte in attività illecite. La presenza di unità cinofile ha permesso di localizzare nascondigli nascosti nelle intercapedini delle mura, portando alla scoperta della droga pronta per lo spaccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu Blitz sulla Casilina: 50g crack, 30g cocaina e un arresto violentoUn arresto clamoroso sulla Casilina ha scosso la tranquillità della strada laziale. Schiaffo alla legalità: comizio di Bersani nello stabile occupatoIl caso è tornato sotto i riflettori venerdì, quando è stata comminata una sanzione da 21 milioni di euro al Viminale per il mancato sgombero...