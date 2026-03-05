Gratta e vince colpo da 50 mila euro nel centro storico di Reggio Calabria | ecco dove

A Reggio Calabria, nel centro storico, un giocatore ha vinto 50 mila euro con un biglietto di Gratta e Vinci. La notizia è stata diffusa oggi senza ulteriori dettagli sulla provenienza del biglietto o sull’identità del vincitore. La vincita si è verificata in una zona frequentata della città, attirando l’attenzione di passanti e titolari di attività commerciali vicine.

Il biglietto della serie "New Extra Tutto Per Tutto" ha regalato l'inaspettata vincita che conferma la tendenza della provincia, dove la spesa nei punti vendita delle lotterie segna un aumento La fortuna ha fatto una visita a Reggio Calabria, dove è stato centrato un colpo da 50 mila euro con un biglietto di Gratta e Vinci. La notizia arriva da Agipronews. Nei giorni scorsi un tagliando del gioco "New Extra Tutto Per Tutto", venduto nell'esercizio di via Nicola Miraglia 6, nel pieno centro cittadino, ha consentito la vincita. In crescita, invece, le lotterie istantanee, passate dai 77 milioni del 2023 agli 83 milioni del 2024 (+7,7%).