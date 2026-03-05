Granata un ko che fa molto male e tanta rabbia Condannati da due contestatissimi episodi

Nel match tra Pontedera e Juventus Next Gen, i padroni di casa sono stati sconfitti con il punteggio di 1-0. La partita è stata segnata da due episodi molto contestati che hanno influito sull'esito. La formazione del Pontedera ha schierato Biagini tra i pali e una linea difensiva composta da Cerretti, Sapola e Leo, con Paolieri e Faggi in attacco.