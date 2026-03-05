Granata un ko che fa molto male e tanta rabbia Condannati da due contestatissimi episodi

Nel match tra Pontedera e Juventus Next Gen, i padroni di casa sono stati sconfitti con il punteggio di 1-0. La partita è stata segnata da due episodi molto contestati che hanno influito sull'esito. La formazione del Pontedera ha schierato Biagini tra i pali e una linea difensiva composta da Cerretti, Sapola e Leo, con Paolieri e Faggi in attacco.

PONTEDERA 0 JUVENTUS NEXT GEN 1 PONTEDERA (3-4-2-1): Biagini; Cerretti, Sapola, Leo; Paolieri (9’ st Fancelli), Faggi 6.5 (32’ st Emmanuello), Kabashi (32’ st Caponi), Raychev (9’ st Mbambi); Vitali, Nabian (25’ st Buffon); Yeboah. A disp: Strada, Saracco, Teixeira, Manfredonia, Pietrelli, Wagner, Beghetto. All. Braglia. JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Mangiapoco; Savio, Gil Puche, Van Aarle; Mulazzi (32’ st Pagnucco), Macca (21’ st Mazur), Faticanti, Puczka; Owusu (21’ st Cudrig); Guerra, Deme (32’ st Licina). A disp: Bruno, Fuscaldo, Anghelè, Amaradio, Brugarello, Oboavwoduo. All. Brambilla. Arbitro: Sacchi di Macerata. Marcatori: 33’ pt Deme. Note: spettatori 829; ammoniti il tecnico Braglia, Macca; angoli 3 a 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

