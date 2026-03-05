Gran Sasso | errore GPS e elicottero bloccato famiglie chiedono verità

Sul Gran Sasso, un errore nel sistema GPS ha causato il blocco di un elicottero, coinvolgendo alcune famiglie che chiedono chiarimenti sulla vicenda. Nel frattempo, la richiesta di archiviazione dell’inchiesta sulla morte di due alpinisti, avvenuta durante un’escursione, ha incontrato una forte opposizione da parte dei parenti, che hanno depositato un’istanza formale contro la chiusura del procedimento.

La richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla morte dei due alpinisti Luca Perazzini e Cristian Gualdi sul Gran Sasso ha scatenato un netto rifiuto da parte delle famiglie, che hanno depositato un'opposizione formale per impedire la chiusura del caso. I legali degli amici deceduti contestano fermamente l'assoluzione del delegato dei soccorsi e chiedono una nuova perizia indipendente per verificare se l'elicottero militare avrebbe potuto operare durante la tormenta. La tragedia si è consumata nel dicembre 2024, quando i due amici di Santarcangelo sono rimasti bloccati in un canalone adiacente al sentiero dell'Inferno a causa di un improvviso mutamento climatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

