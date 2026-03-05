Graduatorie GPS 2026 28 | Ordinanza tabelle titoli Come si compila la domanda LO SPECIALE

L’ordinanza per le graduatorie GPS 202628 è stata pubblicata, insieme alle tabelle dei titoli necessari per la compilazione delle domande. La guida dettagliata spiega come procedere passo dopo passo, fornendo tutte le informazioni utili per completare correttamente la domanda. Questa procedura riguarda le supplenze, la riconferma dell’insegnante di sostegno su richiesta delle famiglie e gli interpelli per gli anni scolastici 202627 e 202728.

Gps 2026-2028, come si compila la domanda: video tutorial

