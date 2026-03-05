GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato e le graduatorie sono previste per lunedì 23 febbraio. Per aiutare i candidati a prepararsi al meglio, viene offerta una guida ebook combinata con una sessione di consulenza di gruppo. Sono disponibili solo cinque posti per questa opportunità di supporto personalizzato, pensata per accompagnare i partecipanti nelle procedure di iscrizione e nelle scelte.

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato. In vista dell’apertura delle graduatorie che avverrà lunedì 23 febbraio, ti mettiamo a disposizione uno spazio consulenza personalizzato. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Altri aggiornamenti su GPS 2026 Ti aiutiamo a non sbagliare.... Temi più discussi: GPS 2026, con QUESTION TIME ti aiutiamo a compilare la domanda senza errori! Ecco tutti gli appuntamenti fino all'11 marzo; Gps 2026-2028, come si compila la domanda: video tutorial per infanzia, primaria, secondaria, Itp e sostegno; Domanda GPS 2026: ecco la Guida ufficiale del Ministero dell’istruzione; VIDEO TUTORIAL | GPS 2026, come fare la domanda passo dopo passo: i passaggi spiegati. Domanda GPS 2026: ecco la Guida ufficiale del Ministero dell’istruzioneEcco le istruzioni su come presentare la domanda per le graduatorie GPS 2026-2028. Rendiamo disponibile la Guida ufficiale del Ministero dell'istruzione in pdf da scaricare con tutti i passaggi per co ... ticonsiglio.com Gps 2026, compilazione domanda e consigli utili. Scarica la guida completaNel panorama del reclutamento scolastico, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze rappresentano uno snodo decisivo per migliaia di aspiranti docenti. In vista delle domande 2026/28, l’ebook GPS 2 ... tecnicadellascuola.it La guida pratica per riconoscere i minerali! Identificare oltre 700 tra minerali, gemme e rocce è più facile che mai, grazie alla pratica classificazione per colore dello striscio, durezza e origine. 800 fotografie a colori e 600 disegni schematici dei cristalli; testi des - facebook.com facebook L’Italia guida la rivoluzione delle startup al femminile in Europa x.com