Durante il Gran Premio d’Australia del 2026, Aston Martin ha annunciato che i suoi piloti non effettueranno più di 20 giri durante la gara. La decisione è stata comunicata prima dell’inizio della corsa sul circuito di Albert Park, segnando un cambiamento importante nelle strategie per questa stagione di Formula 1. La notizia ha suscitato immediatamente attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

La stagione di Formula 1 2026 si apre subito con un clamoroso colpo di scena al Gran Premio d’Australia sul circuito di Albert Park Circuit. Durante la conferenza stampa di apertura del weekend a Melbourne emerge una notizia clamorosa: la Aston Martin F1 Team non porterà a termine la gara, dopo 2025 giri i due piloti potrebbero subire danni alle mani e al corpo a causa delle vibrazioni causate dal motore. Una decisione che conferma le difficoltà tecniche già circolate nel paddock nelle ultime ore. Cosa è successo davvero? Quali problemi stanno colpendo la monoposto britannica? Dal paddock australiano arriva l’analisi tecnica di Giorgio Piola, collegato in diretta da Melbourne, mentre Biagio Maglienti riporta il riscontro diretto raccolto da uno dei piloti Aston Martin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GP Australia 2026, Aston Martin conferma che i piloti non faranno più di 20 giri

Leggi anche: Aston Martin, Newey: "Le vibrazioni possono far male alle mani dei piloti". E Alonso non va oltre 25 giri...

Leggi anche: La cura Newey non funziona, la nuova Aston Martin è un disastro. In Australia pochi giri e ritiro?

GP Australia 2026, Aston Martin conferma che i piloti non faranno più di 20 giri

Tutti gli aggiornamenti su Aston Martin.

Temi più discussi: La cura Newey non funziona, la nuova Aston Martin è un disastro. In Australia pochi giri e ritiro?; Aston Martin-Honda, Melbourne abbiamo un problema! Il piano è di ritirarsi presto domenica; L'avvilente piano di Aston Martin per il primo GP della F1 2026: ritirare le macchine dopo qualche giro; L’indiscrezione: Aston Martin a Melbourne solo per ‘timbrare il cartellino’ ed evitare pesanti penali?.

F1 2026 Australia, la guida al GP di Melbourne: orari italiani, dove vedere in tv, novità e favoritiGuida completa al GP d'Australia che a Melbourne apre la stagione 2026 della F1: caratteristiche, novità delle monoposto, i team, gli orari italiani ... sport.virgilio.it

Gp Australia, Aston Martin da incubo, l’ammissione di Newey e i rischi per Alonso e Stroll: Come una sedia elettricaGp Australia, Aston Martin da incubo, l’ammissione di Newey e i rischi per Alonso e Stroll: Come una sedia elettrica ... sport.virgilio.it

Caos #AstonMartin in F1, la durissima frase: "È come stare su una sedia elettrica. Con quelle vibrazioni..." x.com

Lance Stroll paragona le malsane vibrazioni della sua Aston Martin AMR26 a una scossa elettrica. Quanto resisteranno lui e Fernando Alonso nel Gran Premio d'Australia 2026 di Formula 1 - facebook.com facebook