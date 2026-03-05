Google sta finalmente sistemando una delle funzionalità più utili di gemini su android
Google sta apportando modifiche a Gemini su Android, concentrandosi su una delle funzionalità più utili dell’app. L’ecosistema di Gemini ora permette di gestire le azioni programmate in modo più diretto e semplice, migliorando l’esperienza di automazione per gli utenti. La novità riguarda un cambiamento importante che rende più immediata l’interazione con le automazioni sul sistema operativo Android.
l’ecosistema di google gemini introduce un cambiamento rilevante per le azioni programmate, trasformando la gestione delle automazioni in un processo più immediato e accessibile su android. la funzione, utilizzata per inviare digest di notizie personalizzati ogni sera o briefing mattutini ricorrenti, vede ora una significativa semplificazione grazie a una nuova interfaccia. questo aggiornamento promette di rendere lo strumento un vero e proprio assistente proattivo, capace di operare senza necessità di comandi testuali complessi. l’aggiornamento in arrivo introduce un flusso di lavoro analogo a quello presente nella versione web. al posto di dover indovinare le parole chiave per attivare una pianificazione, si potrà toccare l’icona “+” per aprire un menu di creazione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
